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Стрельба в Одессе: стали известны интересные детали о нападавших Напавшие были спортивного телосложения, в медицинских масках, с битами, дубинками и огнестрельным оружием

На рынке «Седьмой километр» в Одессе 2 июня около 10:00 произошла перестрелка. Корреспондент телеканала «Украина 24» в Одессе рассказала подробности инцидента.

По ее словам, в магазин текстиля прибыл микроавтобус с 10-15 людьми, это пока устанавливается. Они были спортивного телосложения, в медицинских масках, в капюшонах, а также с битами, дубинками и огнестрельным оружием.

Часть напавших целенаправленно зашли в магазин, там началась стрельба. В магазине находилось по меньшей мере три человека: двое мужчин и одна женщина. Двое мужчин сейчас в больнице, они получили огнестрельные ранения в бедро, в ягодицу, а также в плечо. Врачи зафиксировали и колотые раны.

После этого прибывшие подошли к другому текстильному магазину и начали бить окна. Злоумышленники покинули место преступления на микроавтобусе. Полиция объявила план «Перехват». Работает следственная оперативная группа.

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2 июня в Одессе произошел конфликт со стрельбой. Более десятка вооруженных мужчин устроили разборки на рынке «Седьмой километр». Видео перестрелки выложили в соцсети. Как сообщили в полиции Одесской области, на рынке группа людей в масках попыталась осуществить вооруженное нападение. Несколько мужчин зашли в магазин тканей и начали стрелять в продавцов. Ранили двух человек, после чего скрылись с места происшествия.

Напомним, недавно в Броварах среди бела дня произошла массовая перестрелка. Экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире канала "Украина 24" объяснил массовую стрельбу в Броварах переделом рынка перевозок.