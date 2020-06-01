23:03, Вчера

Карантин в Украине: стало известно, когда откроют кинотеатры и санатории При открытии учреждений будут сохраняться определенные эпидемические ограничения

В Украине с 10 июня начнут открывать различные учреждения, закрытые из-за карантина. В частности, речь о кинотеатрах, санаториях и детских лагерях.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но опять-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 лица на 5 кв. метров", - сказал Ляшко.

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Замминистра также сообщил, что санатории будут работать с 10 июня, а по детским лагерям решение будет приниматься отдельно.

"Во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций, есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией. Это дополнительная госпитализация детей на те места, которые предназначены для больных коронавирусной инфекцией. Миксование инфекций приводит к росту нагрузки на врачей. Мы этот риск оцениваем и будем отслеживать динамику", - сказал он.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24" также рассказал, когда в Украине возобновят авиасообщение, прерванное из-за карантина.