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Запуск видеофиксации на дорогах - в полиции назвали первые результаты Систему фиксации ПДД испытывают в Киеве и области

За первый день работы видеофиксации на дорогах Украины камеры зафиксировали более 35 000 нарушений ПДД.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал первый заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"Более 35 000 - это на 17:00, когда мы делали аналитическую сводку и собирали данные по зафиксированным правонарушениям. Следующая сводка будет завтра. И также я хочу сказать, что на 17:00 более 5 600 информационных файлов было обработано полицейскими, и по ним было принято решение", - сообщил правоохранитель.

По его словам, нарушение скоростного режима – это основная причина ДТП с потерпевшими и погибшими, поэтому полиция решила сфокусироваться на этом виде правонарушений. Позже камеры начнут фиксировать и другие нарушения ПДД, например, проезд перекрестков на красный свет.

"Позже будут и другие, но сначала надо развить эту систему. Пока мы запустили в Киеве и области, есть еще много городов, областей и трасс, где надо запустить камеры. По моему мнению, для системы такой сложности первый день работы был очень хороший. Есть нюансы, которые будут решаться в дальнейшем. Нарушений стало меньше, так как водители знают о системе", - сказал Билошицкий.

Ранее автоюрист Владимир Володарский в эфире канала "Украина 24" рассказывал о том, как можно оспорить штрафы по видеофиксации.