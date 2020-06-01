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Проще заплатить — юрист объяснил, как работает видеофиксация на дорогах Автоюрист считает, что проще заплатить штраф, чем пытаться его оспорить в судебном порядке

В Украине с 1 июня начала работать видеофиксация нарушений ПДД. О том, почему лучше заплатить штраф, чем пытаться оспорить его в суде, рассказал автоюрист Андрей Вареник в эфире канала "Украина 24".

"Изменилась позиция Верховного суда об уплате судебного сбора – еще недавно водители не платили судебный сбор при обжаловании, при этом могли пытаться не уплатить штраф на случай, если суд отменит его, или тянуть время. Сейчас водители обязаны платить судебный сбор, который будет превышать этот штраф, превышать 50%-ю скидку, действующую при оплате штрафа в 10-дневный срок", — пояснил он.

В связи с этим эксперт считает, что оспаривание штрафа в суде не дает гарантии успеха.

"Проще уплатить штраф, чем затевать судебный процесс без гарантии того, что он закончится в пользу водителя. 100%-ных механизмов для отмены таких штрафов пока не существует", — считает он.

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Ранее автоюрист Владимир Володарский в эфире канала "Украина 24" рассказывал о том, как можно оспорить штрафы по видеофиксации.