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Мать в больнице, дома проблемы: стали известны подробности о минере моста Метро В Национальной полиции рассказали подробности о мужчине, который угрожал взорвать мост в Киеве

Стали известны подробности о человеке, угрожавшем взорвать мост Метро в Киеве. Об этом рассказал руководитель Национальной полиции Андрей Крищенко на брифинге с места событий.

"Мужчина прописан в Киево-Святошинском районе, село Вишневое, он 88 года рождения. У него есть два мелких административных правонарушения, ничего криминального за ним не было. Он говорил несвязно, конкретных требований не было", — сообщил он.

Перед задержанием проводились переговоры с психологом, рассказал глава Нацполиции. Когда был подходящий момент, сработал специальное подразделение, минера задержали, когда он отвлекся. Спецподразделение использовало служебную собаку. В пакете был муляж — земля, провода, какой-то баллон. На место была вызвана бригада психиатрической помощи.

Крищенко отметил, что визуально задержанный не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но был в возбужденном состоянии. Медики взяли пробы, чтобы установить, был ли он пьян или под воздействием наркотиков. Известно, что у него мать в больнице, есть семейные неурядицы с родственниками, ему негде жить.

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Начато уголовное производство о неправдивом сообщении про минирование. В операции было задействовано до 300 человек Нацгвардия, 2 катера, 10 патрульных автомобилей, бронеавтомобили.

Добавим, как сообщил корреспондент "Украина 24" Юрий Чмиль, всего операция шла около часа. Сами переговоры шли около 15 минут, выстрелов не было слышно вопреки информации, которая появилась в соцсетях.