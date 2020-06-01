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В Украине заработали камеры на дорогах: эксперт рассказал, что изменится С 1 июня на украинских дорогах начали работать камеры, фиксирующие нарушения ПДД

В Украине с 1 июня заработали камеры видеофиксации нарушений ПДД. Как это изменит ситуацию на дорогах, рассказал автоэксперт Павел Семенченко в эфире канала "Украина 24".

"Водители, я думаю, пока не все поняли, что заработали камеры, и по привычке будут ездить, как всегда. Потом начнут получать "письма счастья", но скорость снижать вряд ли будут. На изменения нужно время. Все сразу скорость не уменьшат, пока не поймут, что система работает и есть финансовое наказание", — сказал он.

Эксперт отметил, что есть сомнения в том, что система наказаний будет эффективно работать.

"Эта система должна себя еще показать и отработать. Очень много будет вопросов: что будет, если не заплатить, действительно ли тот водитель управлял авто (которому пришло письмо о штрафе — Ред.), были ли на месте правонарушения предупредительные знаки, и так далее. Есть много моментов, которые можно будет оспорить в суде", — добавил он.

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Ранее автоюрист Владимир Володарский в эфире канала "Украина 24" рассказывал о том, как можно оспорить штрафы по видеофиксации.