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В Украине открылись спортзалы и бассейны: врач рассказал, опасны ли они Инфекционист рассказал, когда в условиях эпидемии стоило открывать спортивные учреждения

В Украине с 1 июня открываются спортзалы и бассейны после долгого карантина, вызванного эпидемией коронавируса. Опасно ли туда ходить, рассказал инфекционист Сергей Крамарев в эфире канала "Украина 24".

"Я бы отложил поход в бассейн или спортивный зал, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. Если говорить про бассейн и воду, то вода там хлорируется или озонируется, поэтому опасности с этой стороны нет. Опасность появляется при контакте — в раздевалках и так далее. Если установить меры предосторожности в помещениях общего пользования, то опасности быть не должно", — сказал он.

При этом врач считает, что со спортзалами ситуация другая.

"Что касается фитнес-залов, там обычно предусматриваются массовые занятия. Поэтому тут бы я подумал, стоит ли их открывать. Когда у нас количество выздоровевших будет превышать количество заболевших, тогда уже можно подумать про открытие", — сказал он.

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