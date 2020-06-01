10:21, Сегодня

Почему Украина не может построить свою ракету — подробности от эксперта Глава Государственного космического агентства рассказал, как работает в Украине космическая промышленность

О возможности построения ракетоносителя в Украине рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Усов в эфире канала "Украина 24", комментируя запуск в США ракеты Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.

"На сегодня в Украине, бесспорно, есть космическая промышленность, не только отрасль, а я говорю — промышленность, в которой работает более 16 тысяч человек. На сегодня" Южмаш "и КБ" Южное "участвуют в международных проектах. Во-первых, это проект Antares, где Украина производит две первые ступени ракеты Antares в год. Они для Европейского космического проекта, для проекта Vega. Это наш общий проект с итальянцами", — рассказал он.

Но, по словам Усова, есть необходимые вещи, которых не хватает в Украине для строительства собственного ракетоносителя.

"К сожалению, можно сказать, полного цикла для производства ракетоносителей нового поколения в Украине на сегодня нет в силу того, что не отработано строительство двигателей первой ступени. Если мы хотим в ближайшие сроки иметь свою ракету и иметь независимый доступ в космос, то мы должны иметь и космическую программу, которой в Украине уже три года нет. А без нее не будет и собственного ракетоносителя", — отметил он.

Читайте также Произошла демонополизация космоса — эксперт о запуске Crew Dragon

Напомним, в субботу вечером, 30 мая с мыса Канаверал в США запустили космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это первая пилотируемая миссия, которая стартовала с территории США, с 2011 года, когда завершилась программа запусков Space Shuttle.