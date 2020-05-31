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Для оборотней в погонах надо вернуть смертную казнь — экс-глава СБУ о Кагарлыке Наливайченко считает, что нужно полностью проверить всю вертикаль полиции в Киевской области

О скандале в Кагарлыке, где двух полицейских подозревают в избиении и изнасиловании женщины, высказался нардеп от фракции "Батькивщина", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире канала "Украина 24".

"Для оборотней в погонах, совершивших не просто преступление, а зверское преступление... как профессионал, я поддерживаю, что это (Кагарлицкий - ред.) подразделение должно быть расформировано. Далее должна быть проверена вся вертикаль по Киевской области соответствующего подразделения полиции. Почему, зная, что такое происходит, не докладывалось, почему не сработала внутренняя безопасность Нацполиции", — сказал он.

Наливайченко рассказал, какое наказание считает целесообразным за такие преступления.

"И еще одно, я бы провел через детектор лжи всю эту вертикаль, чтобы каждый из них ответил: знали, не знали, почему не сообщали и единичный ли это случай. И только после этого решать, оставлять того или иного руководителя в Киевской области или заменять. Для этих оборотней я бы вернул смертную казнь. Сейчас она отменена, но ответственность должна быть максимальная", — отметил он.

Напомним, в городе Кагарлык женщина обратилась в местную больницу. Она рассказала, что ее избили и изнасиловали двое сотрудников полиции, которые вызвали ее на допрос в качестве свидетеля по делу о краже имущества. После инцидента подозреваемые полицейские были задержаны, отделение полиции расформировали.