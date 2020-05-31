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Маркив не жалуется на здоровье — в МИД рассказали о громком деле Представитель МВД рассказала, когда возобновятся слушания по делу украинского нацгвардейца

О ходе дела украинца Виталия Маркива, который был осужден в Италии на 24 года заключения, рассказала заместитель начальника управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Елена Яловая.

"Дипломатическая консульская служба прилагает максимум усилий с момента задержания Маркива. Это и консульские посещения, и содействие в разговоре с родными, предоставление разрешений на посещение Виталия. Мы получаем еженедельную информацию на основании наших консульских связей за рубежом, которые имеют сейчас с ним связь, ведь из-за коронавируса запрещены посещения. Они также держат ситуацию на личном контроле, общаются с адвокатами Маркива", — сказала она.

Известно, что с 18 мая Апелляционный суд Милана возобновляет работу. В ближайшее время станет известна дата, когда дело будет рассматриваться, рассказала Яловая.

"До этого предполагалось, что дело будет рассматриваться в конце апреля - начале мая. Но мы знаем, что ситуация с коронавирусной инфекцией внесла свои коррективы, и к сожалению рассмотрение дела Маркива было отложено. В то же время прилагается максимум усилий в поддержку нашего соотечественника. Передаются письма поддержки и тому подобное. Учитывая информацию, которую мы имеем, у Виталия нет жалоб на условия пребывания, на состояние здоровья. Он благодарит всех за поддержку", — сказала она.

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В прошлом году суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелле на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.