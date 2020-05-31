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Штрафы за видеофиксацию легко можно будет оспорить — автоюрист указал способ После введения видеофиксации нарушений водители смогут избежать штрафов по закону

Пробел в законодательстве позволяет избежать штрафа за нарушение ПДД, зафиксированное на видео. Об этом рассказал автоюрист Владимир Володарский в эфире канала "Украина 24".

"Механизм, который сейчас в законе предусмотрен — это не просто пробел, а существенная проблема. Поскольку постановления (о нарушении ПДД - ред.) будут выноситься не в отношении конкретно нарушившего лица, а в отношении собственника транспортного средства. Дело в том, что есть решение Конституционного суда от 22 декабря еще в 2010 году, которым не только эта логика, которые существовала в то время, признана неконституционной, но четко установлены принципы и критерии ответственности. То есть ответственность, в том числе административная, привязана непосредственно к совершению конкретного противоправного деяния конкретным лицом. То есть фактически установлено также, что презумпция невиновности распространяется и на эту категорию дел", — рассказал он.

Юрист сделал вывод, что это может быть поводом для обжалования штрафа в суде.

"Поэтому на самом деле каждый человек, в отношении которого вынесено такое постановление и пришло это письмо счастья, сможет, пользуясь этой правовой позицией Конституционного суда, по сути, обжаловать в судебном порядке такие постановления. Фактически этот принцип ответственности не того, кто нарушал, на конституционно-правовом уровне заблокирует всю эту практику", — сказал он.

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Напомним, с 1 июня в Украине вводится автоматическое фиксирование нарушений правил дорожного движения камерами видеонаблюдения.