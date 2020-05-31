Водители заблокировали границу — пограничникам пришлось вызвать усиление

Ситуация на границе стабилизировалась после блокировки дороги водителями. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире канала "Украина 24"

"В настоящее время ситуация (на пункте пропуска" Тиса "на Закарпатье) стабилизировалась. Фактически установились пропускные операции. До этого отдельные граждане, которые ожидали оформления своих транспортных средств, перевозящих грузы, товары в Украину, блокировали въездные пути в пункт пропуска, что фактически сделало невозможным любые пропускные операции - они никого не впускали и не выпускали из пункта пропуска. Их недовольство касалось не пограничного оформления, а других контрольных служб, которые находятся в пункте пропуска и действуют в соответствии с действующим законодательством", — сказал он.

Демченко рассказал, какие меры приняли пограничники для стабилизации ситуации.

"Чтобы не допустить никаких провокаций, Госпогранслужба, поскольку мы отвечаем за режим в пункте пропуска и чтобы не было никаких провокационных действий при пересечении границы, в том числе чтобы не было незаконного пересечения - мы направили туда дополнительные силы, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Контрольно-пропускные процедуры возобновились, граждане могут свободно двигаться через пункт пропуска "Тиса". Туда выехал глава Гостаможслужбы вместе с представителем таможенной службы из Киева, чтобы повлиять на ситуацию и чтобы в будущем такие случаи не возникали", — сказал он.