20:30, Сегодня

Украина никогда не сможет иметь космодром - эксперт назвала причину В качестве альтернативы космодромам Украина может использовать воздушный старт космических аппаратов

Украина может реализовывать собственную программу запуска космических кораблей, хотя и никогда не сможет иметь на своей территории космодром.

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" координатор космических проектов компании "Ноосфера" Наталья Боротканич.

"В Украине есть еще старые, давно наработанные возможности воздушного старта космических кораблей. Почему для Украины это важно? Потому что мы не имеем физически своего космодрома. Украина - это густонаселенная территория. И мы никогда не сможем иметь своего собственного космодрома на своей территории", - пояснила она.

Читайте также Полетят лучшие друзья - новые подробности о запуске Crew Dragon

По словам эксперта, Украина может использовать воздушный старт космических аппаратов.

"Из любой точки из самолета вылетит ракета и выведет на орбиту груз. Здесь не идет речь о пилотируемых полетах. И это не более дешевая технология. На сегодняшний день из космических проектов, которые себя оправдали, которые летают - это американский коммерческий проект Pegasus, но его в большинстве заказывают военные США, так как запуск дороже, чем у того же Илона Маска. Он имеет свои определенные преимущества. Но земля - ​​это более стабильно. В воздухе вам еще надо стабилизировать ракету. А на земле она уже стабилизирована, пуск с земли является простым", - рассказала Боротканич.

Напомним, координатор космических проектов компании "Ноосфера" Наталья Боротканич в эфире канала "Украина 24" рассказала, какие возможности для Украины открывает запуск в США космического корабля Crew Dragon.