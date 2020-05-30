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Украина может получить выгоду от запуска Crew Dragon Перед Украиной может открыться окно новых возможностей в космонавтике

Запуск в США космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска открывает для Украины новые возможности в космонавтике.

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" координатор космических проектов компании "Ноосфера" Наталья Боротканич.

"Запуск Crew Dragon - это окно возможностей для Украины в пилотируемой космонавтике. В предыдущие годы мы не могли позволить себе космический полет с политической точки зрения, потому что единственной страной, которая доставляла в космос, была Россия. Цена пуска была слишком высокой для Украины, сейчас дешевеют полеты. Почему бы не подумать, чтобы в следующем Crew Dragon был украинец? Нашему президенту стоит задуматься", - отметила эксперт.

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Боротканич сообщила, что на сегодняшний день NASA платит за каждого астронавта 55 млн долларов, и спрогнозировала, что эта цена будет снижаться до 20 млн долларов.

Напомним, ранее эксперт в космической отрасли Юрий Трачук рассказал в эфире канала "Украина 24", что запуск космического корабля Crew Dragon является единственным шансом для США сохранить статус космической сверхдержавы и избавиться от зависимости от России в вопросе освоения космоса.