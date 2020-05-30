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Украина будет бороться с коронавирусом по-новому: врач раскрыл детали Инфекционист объяснил, какие последствия будет иметь ослабление карантина

Украина в борьбе с коронавирусом COVID-19 перешла от жестких ограничений к стратегии формирования коллективного иммунитета у населения.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" врач-инфекционист Владимир Курпита.

"Многие инфекционные болезни исчезли или частично исчезли из-за коллективного иммунитета. Есть два пути формирования коллективного иммунитета: естественный или искусственный. Швеция и Нидерланды использовали естественный ход формирования коллективного иммунитета. Теоретически сейчас Украина перешла тоже к такой стратегии формирования коллективного иммунитета, поскольку у нас ослабляются ограничительные меры", - отметил Курпита.

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Врач спрогнозировал, что с ослаблением ограничительных мер количество контактов с вирусом будет расти, будут появляться новые больные.

"Но хороший фактор связан с сезоном. Погода в этом году способствует тому, что украинцы сидят дома даже без ограничений из-за дождей и холода. Вторая волна ожидается, когда будет похолодание после лета. Летом солнце, высокая температура и ветер - это те факторы, которые уменьшают выживание вируса на поверхностях. Люди проводят больше времени на свежем воздухе, а не в закрытых помещениях. Но последующие 6-8 недель мы ожидаем в пределах 300-400 больных каждый день", - рассказал инфекционист.

Напомним, ранее врач-инфекционист Владимир Курпита в эфире канала "Украина 24" рассказал, чем могут быть спровоцированы высокие показатели заболеваемости коронавирусом в Украине.