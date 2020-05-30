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Когда "Шахтер" вернется в еврокубки: названы сроки В Украинской ассоциации футбола рассчитывают, что команде разрешат играть со зрителями

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) в августе сможет возобновить выступление в Лиге Европы, прерванное из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил в эфире канала "Украина 24" президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Мы на связи с УЕФА и ФИФА. Что касается украинских клубов в международных чемпионатах, первым мы ждем возвращения "Шахтера" в Лигу Европы в начале августа. Мы все будем болеть за наш клуб", - сказал президент УАФ.

Павелко также отметил, что в сентябре-октябре начнутся матчи украинской сборной в Лиге наций.

"Мы ждем возвращения нашей сборной на футбольные поля. Может, к тому времени уже будет принято решение – играть со зрителями. Мы очень хотим, чтобы так было, потому что наша сборная всегда собирала полные стадионы", - подчеркнул он.

Отметим, что в Лиге Европы донецкий "Шахтер" в 1/8 финала сыграет с немецким "Вольфсбургом". В первом матче, проходившем в Германии, горняки одержали победу 2:1. Ответная игра не состоялась из-за эпидемии коронавируса в Европе.

Напомним, председатель УАФ Андрей Павелко в эфире "Украина 24" также рассказал о ситуации в футбольном клубе "Карпаты", который отменил игру в чемпионате Украины из-за вспышки коронавируса.