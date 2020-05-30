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Вспышка коронавируса в украинском футболе: стали известны подробности COVID-19 нашли у игроков и персонала ФК "Карпаты"

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в эфире "Украина 24" прокомментировал ситуацию в футбольном клубе "Карпаты", который отменил игру в чемпионате Украины из-за вспышки коронавируса.

"На данный момент есть подтверждение, что у двух футболистов и одного работника клуба "Карпаты" подтвердилось заражение COVID-19, хотя с утра было шесть человек под вопросом. Сейчас там работают делегаты Украинской асоциации футбола, чтобы в понедельник вся команда в полном составе еще раз прошла тестирование. Было принято решение о переносе матча "Карпаты" – "Мариуполь", - сказал глава УАФ.

По его словам, с инцидентом во Львове "будет разбираться комиссия, которая проанализирует ситуацию".

"Есть медицинский протокол. Если все команды будут его придерживаться, то таких случаев должно быть минимум. Мы знаем о таких случаях в клубах в Европе. Мы через это должны пройти. Конечно же, в первую очередь мы будем беспокоиться о безопасности наших футболистов, арбитров, всех участников матчей, чтобы не было случаев заражения и чемпионат можно было доиграть", - отметил Павелко.

Как известно, 30 мая в Украине возобновляется футбольный чемпионат, прерванный из-за карантина. В субботу состоятся три матча Украинской премьер-лиги.

В то же время, руководство УПЛ приняло решение отменить матч 24-го тура "Карпаты" – "Мариуполь" из-за положительных результатов на COVID-19 у некоторых игроков и персонала львовского клуба.