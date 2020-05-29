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Динамика колоссальная — Венедиктова о делах Майдана Генеральный прокурор заявила, что общество может быть не готово к результатам расследований ltk Евромайдана

О том, как идет расследование дел Майдана, рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире канала "Украина 24".

"Мне кажется, что мы очень продвинулись в этих делах. Если даже посмотреть сайты ГБР и Офиса генпрокурора — сколько выдается подозрений, составляется обвинительных актов. Динамика колоссальная, но готово ли общество получить эту динамику? Потому что правоохранители сейчас идут ровно, держат сторону закону. И что мы видим? Тут вы задержали "омеговца" — поднимается бунт, задержали человека, причастного к другим событиям — снова поднимается бунт. Когда гражданское общество берет на себя функции прокурора, адвоката и бога – сложно работать. Но работа идет", — сказала она.

Венедиктова считает, что по вопросу дел Майдана общество должно определиться.