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Стрельба в Броварах: появились новые данные о "войне перевозчиков" В Киевской ОГА рассказали об условном разделении на легальных и нелегальных перевозчиков

Легальные пассажирские перевозчики, работающие в Броварах, заявили о своей непричастности к инциденту с массовой перестрелкой в городе 29 мая.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Последние конкурсы на перевозки по этим маршрутам были более года назад. Если мы говорим о легальных и нелегальных перевозчиках - есть условное разделение. Легальные имеют с нами договоры на организацию перевозок, платят налоги, отвечают требованиям. Нелегальные встают на определенные места, забирают пассажиров, не имея на это никакого права. Есть договоры с двумя перевозчиками, мы их сегодня вызвали на оперативное совещание, они нам подтвердили, что не имеют к этому отношения", - отметил Володин.

По его словам, конкурс на перевозки проводится раз в 5 лет, разрабатываются маршруты по представлению местных органов власти.

"Жалобы поступают на легальных перевозчиков, которых мы должны проверять. Нелегалы - это не компетенция ОГА", - добавил и.о. главы Киевской ОГА.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире канала "Украина 24" рассказал, какое наказание грозит участникам стрельбы в Броварах.