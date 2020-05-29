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Каждый день в Украине видим страшные вещи — Венедиктова о стрельбе в Броварах Генеральный прокурор прокомментировала "войну" между частными перевозчиками

Преступления, подобные стрельбе в Броварах, вызваны социально-экономическими причинами. Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире канала "Украина 24".

"Все инциденты, которые случаются в последнее время в нашей стране, говорят о том, что в государстве растет уровень преступности, и с этим правоохранители должны работать очень плотно и плодотворно. Но не следует забывать, что все эти случаи — объективная закономерность вследствие тех процессов, которые были заложены до этого. Мы видим последние две недели страшные вещи практически каждый день: то у нас женщина проходит по Харькову со страшной ношей, то на Житомирщине происходит такое... Поэтому, конечно, как генпрокурор я буду на это реагировать", — сказала она.

Венедиктова сообщила, что в четверг будет координационный совет с представителями правоохранительных органов, руководителями ГБР, МВД, СБУ, и там будут ставиться конкретные вопросы и устанавливаться сроки и способы реагирования

"Мы уже на сегодняшний момент понимаем мотивы, правоохранители сработали очень быстро. Правоохранительная система по факту быстро реагирует. Но про то, как будет дальше, зависит от социологических, экономических обстоятельств в государстве. Поэтому, конечно, нужно работать на предупреждение подобных случаев", — сказала она.

Ранее о ходе расследования дела по стрельбе в Броварах рассказывал в эфире канала "Украина 24" советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко.