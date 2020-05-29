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Стрельба в Броварах: у Авакова озвучили наказание для виновных Советник главы МВД рассказал о задержанных по делу о стрельбе и о том, по какой статье квалифицируется инцидент

О ходе расследования дела по стрельбе в Броварах рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас полиция задержала уже более двух десятков человек в разных областях — в Киеве, Виннице и Житомирской области. Задержания продолжаются. Действия квалифицируются как хулиганство по 4 части 296 статьи — она квалифицирует тяжкое преступление и предусматривает санкцию от 3 до 7 лет лишения свободы. Это серьезная статья, коллективное хулиганство с использованием оружия", — рассказал он.

Советник министра подчеркнул, что в данном случае хулиганство квалифицируется как тяжкое преступление и предусматривает безальтернативное лишение свободы. По словам Варченко, одной статьей для участников перестрелки дело не обойдется

"Могут быть еще квалификации по другим статьям УК, так как было трое раненых. Обязательно будет по ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Я не сомневаюсь, что заказчики будут выявлены и привлечены к ответственности. Всех участников задержат, так как есть признаки организованности. Участники есть, как минимум, из двух областей", — сказал он.

Варченко добавил, что полиция, в частности, в Виннице, тоже будет отвечать за то, что допустила формирование подобных группировок.

Напомним, стрельба в Броварах произошла при участии лиц, которые занимаются пассажирскими перевозками. Полиция изъяла около десятка единиц оружия, более 20 человек задержаны. Также в Нацполиции разыскивают автомобили, которые скрылись с места происшествия.