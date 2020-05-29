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В Кремле будет праздник, если Украина провалит реформы — европейский политик Вице-председатель делегации Европарламента рассказал о потребности Украины в поддержке со стороны Европы

Украина нуждается в особой поддержке со стороны ЕС на пути к реформам, заявил вице-председатель делегации Европарламента Пятрас Оуштрявичюс на Киевском форуме по безопасности, который транслировал канал "Украина 24".

"Украина действительно нуждается в особой поддержке со стороны Европейского Союза. Не в силу своего масштаба или сложности экономики, а из-за агрессии Российской Федерации против Украины", — сказал он.

Оуштрявичус считает, что у Москвы существует подробный план.

"Я думаю, что Кремль рассчитал четко. Если Украина будет оторвана от Восточного партнерства, если Украина будет загнана в тупик и не будет выполнять реформы, то действительно это даст основания для празднования в Кремле", — сказал он.

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