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"Был настоящий бой": новые подробности с места стрельбы в Броварах Во время стрельбы пули попали в окно жилого дома и в автомобиль

В Броварах под Киевом, где вооруженные злоумышленники утром 29 мая устроили криминальные разборки со стрельбой, на месте ЧП работает полиция.

Корреспондент канала "Украина 24" сообщает из Броваров, что место событий сейчас ограждено лентой, он насчитал 4 гильзы.

Свидетелями боя стали многие жители района. Один из очевидцев событий, участник АТО на Донбассе, рассказал, что в 7:15 проснулся от выстрелов и понял, что идет настоящий бой.

По данным очевидцев, стреляли молодчики недолго, через несколько минут приехала полиция, тогда более 20 молодчиков с оружием и без оружия начали убегать. Одному из участников стрельбы пуля попала в ногу, человек упал, потом поднялся и сбежал. Троих раненых госпитализировали.

Во время стрельбы пули попали в припаркованное авто и в жилой дом. Одному из жителей пуля попала в окно, мужчина не пострадал.

По предварительной версии, конфликт произошел между предпринимателями - между легальными и нелегальными пассажирскими перевозчиками.

Напомним, экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире канала "Украина 24" объяснил массовую стрельбу в Броварах переделом рынка перевозок.