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Война идет давно, власти закрывают глаза — депутат о стрельбе в Броварах Депутат Броварского горсовета рассказал о давней проблеме с частными перевозчиками

В Броварах утром 29 мая произошла массовая стрельба с участием примерно сотни людей. Ситуацию прокомментировал депутат Броварского горсовета Андей Саук в эфире канала "Украина 24".

"Проблема давняя, война идет давно, маршрутки поджигают. Областной и горсовет закрывают на это глаза, тут пересекается много интересов. В Броварах нет коммунального транспорта, только частный, и появляются конфликты, нелегальные перевозчики возят людей прямо от стен городского совета. Местная власть не заинтересована в решении конфликта, в Броварах горсовет решает вопросы перевозок монопольно. Полиция не может справиться с ситуацией, городской отдел укомплектован наполовину", — рассказал он.

Депутат рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

"Есть предложение к мэру - ввести модель, которая работает в цивилизованных странах – когда перевозчики не получают денег, они идут в бюджет, это общественный транспорт. Наша модель обречена на такие результаты, когда мы видим перестрелку. Мы инициируем внеочередную сессию", — сказал он.

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Напомним, стрельба в Броварах произошла при участии лиц, которые занимаются пассажирскими перевозками. Полиция изъяла около десятка единиц оружия, 11 человек задержаны. Также в Нацполиции разыскивают автомобили, которые скрылись с места происшествия.