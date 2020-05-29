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На канале "Украина 24" состоится премьера утреннего шоу "Сегодня. Утро. Выходной" Ведущей нового утреннего шоу стала Юлия Галушка

Уже 30 мая на главном информационном канале «Украина 24» впервые стартует утреннее шоу «Сегодня. Утро. Выходной». Вести программу будет известная ведущая Юлия Галушка, которая усердно готовится к тому, что целая страна будет просыпаться вместе с ней. Программа будет идти по выходным с 8:30 до 11:00.

«У нас была очень важная цель — создать уникальное утреннее шоу, которое будет не просто развлекательным, а информационным. Новостные каналы редко работают с подобными продуктами, но мы хотим быть ближе к ежедневным потребностям зрителей, и готовы к экспериментам. Над форматом работала команда профессионалов, которым удалось создать информационный продукт с акцентом на полезность для каждого украинца», — главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Ведущей нового утреннего шоу стала Юлия Галушка. У Юлии огромный опыт в медийной сфере, она — профессиональный журналист. Для ведущей главное — глубоко ориентироваться во всем, что нужно рассказывать зрителю с экрана. Теперь вместе с Юлией зрители будут начинать выходные легко и с пользой.

«Сегодня. Утро. Выходной» — утреннее информационно-развлекательное шоу канала «Украина 24», в котором будет несколько специальных разделов: о здоровье, кулинарии, взаимоотношениях, спорте и технологиях. Ключевым акцентом каждого раздела станет полезность и эффективность рекомендаций.

«Сегодня. Утро. Выходной» — это прежде всего о позитиве и пользе. Наша задача — вдохновить, подбодрить людей в это непростое время. Мы наполним субботы и воскресенья важной и познавательной информацией, к новостям добавим лайфхаки и советы экспертов: как лучше провести этот выходной в разных уголках Украины, чем развлечься и на что обратить внимание. Утренние шоу выходного дня в Украине редкость. Проект «Сегодня. Утро. Выходной» на канале «Украина 24» заполнит эту информационно-развлекательную нишу. С нами вы точно не проспите выходные», — делится ведущая Юлия Галушка.

Просыпайтесь вместе с «Сегодня. Утро. Выходной» уже с 30 мая на главном информационном канале страны — «Украина 24»!