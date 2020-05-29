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Как правильно носить маску: врач рассказала подробности Врач рассказала, чем могут быть опасны маски, если неправильно их выбрать и носить

О том, как правильно носить маски, чтобы избежать проблем с дыхательной системой, рассказала завкафедры эпидемиологии Харковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко в эфире канала "Украина 24".

"К маскам есть тоже определенные требования. Их нужно делать из материала, который позволяет нормально дышать и не вызывает аллергии. Подходить к выбору масок нужно ответственно. Лучше всего покупать в аптеке медицинские маски, которые соответствуют всем требованиям. Когда люди делают маски сами, они выбирают материал, который дешевле или который есть под рукой. А там могут быть и красители, которые вызывают аллергию, и сама ткань с раздражающим действием", — рассказала она.

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Также врач напомнила, что очень важно правильно хранить и снимать маски — за тесемки, не касаясь наружной части самой маски.

"Маски могут быть одноразовые и многоразовые. Одноразовую вы надели, она увлажнилась, и вы ее, правильно сняв, должны выбросить. Если многоразовая — то после каждого использования (не более нескольких часов) можно постирать и прогладить. Ни в коем случае нельзя пользоваться чужими масками. Маска, которой вы пользуетесь, убедт задерживать микроорганизмы, которые вы выдыхаете. И все они будут собираться на внутренней стороне. Это, безусловно, опасно. Поэтому маски надо использовать правильно, хранить в отдельном пакете, желательно с зиппером", — рассказала она.

Также Чумаченко рассказывала, сколько людей в Украине могут болеть бессимптомно.