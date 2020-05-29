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В Киеве открываются ТРЦ: что решили с масками и проверками температуры Представитель одного из торговых центров рассказала, кому можно будет ходить по магазинам

В Киеве с 30 мая начинают работать торгово-развлекательные центры. О подготовке к открытию и мерах безопасности рассказала PR-директор ТРЦ Татьяна Атаджанова в эфире канала "Украина 24".

"На всех входных зонах будет температурный скрининг, охрана будет проверять температуру. Человек обязательно должен быть в маске. Перед входом будет стоять маскомат, где можно купить любую маску, и дезинфектор. В целом у нас по ТРЦ стоит около 40 дезинфекторов", — рассказала она.

Атаджанова также сообщила, что в здании проводится плановая обработка и уборка.

"Раз в 24 часа проходит полная обработка комплекса сильным дезинфектором с защитой на основе коллоидного серебра, раз в 3 часа мытье полов и раз в час обработка мест, куда люди могут касаться руками: дверные ручки, эскалаторы. Также мы ограничили число пассажиров в лифтах", — сказала она.

В ТРЦ были готовы к открытию еще 11 мая, добавила Атаджанова. По ее словам, в их торговом центре открываются абсолютно все магазины.

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