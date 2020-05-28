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Нет понимания — депутат о причинах непринятия важной конвенции в Украине Участница постоянной делегации в ПАСЕ рассказала, почему конвенция о защите прав женщин нужна Украине и почему ее не ратифицируют

Почему Стамбульская конвенция, должен защищать женщин от насилия, до сих пор не ратифицирована в Украине, рассказала народный депутат, участница постоянной делегации в ПАСЕ Леся Василенко в эфире канала "Украина 24".

"9 лет длилось сопротивление в обществе из-за банального непонимания того, на что направлены нормы этой конвенции. Они направлены на то, чтобы обеспечить равенство прав женщин и мужчин, на то, чтобы побороть позорное явление домашнего насилия, которое сейчас является нашествием как в нашей стране, так и в других странах Европы. Конвенция направлена ​​на защиту прав женщин, мужчин и прав детей, страдающих от домашнего насилия", - сказала она.

Василенко объяснила, почему принятие этого документа является важным.

"Именно после ратификации этой конвенции мы сможем ввести надлежащие механизмы, которые должны быть в любой европейской стране для того, чтобы побороть это явление, чтобы случаи домашнего насилия были обнаружены, чтобы им должным образом противодействовали, чтобы обидчики несли ответственность за свои действия . В Уголовном кодексе есть соответствующие нормы о привлечении обидчиков к уголовной ответственности, однако часто полиция приезжает на место совершения домашнего насилия и в итоге едет ни с чем, не задержав никого, потому что есть банальное право по закону, не должно быть вмешательства в частную жизнь и соответственно стороны говорят, что это условно непонимание и т.д. ", — рассказала она.

По словам депутата, в парламентском кругу ситуация по ратификации Стамбульской конвенции неоднозначна, как и во всех предыдущих созывах парламента.

"Есть определенные группы народных депутатов, которые категорически против ратификации этой конвенции, так как была очень большая кампания по дезинформации относительно того, чего касаются нормы этой конвенции. Есть определенное стереотипное отношение, эта конвенция направлена ​​на защиту сексуальных меньшинств и т.д.", - пояснила она.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.