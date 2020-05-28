18:31, Сегодня

В полиции рассказали о работе новой системы видеофиксации ДТП Камеры устанавливаются на участках, где зафиксировано большое количество тяжелых ДТП

Заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире канала "Украина 24" рассказал о том, каким образом будут работать камеры автоматической фиксации ДТП на дорогах.

"Система автоматической фиксации превышения скорости заработает 1 июня. Всего 50 камер. По месту размещения камер информацию мы публикуем на сайте. Любой может посмотреть, визуализированная будет карта, будет указан адрес местонахождения", - сказал он.

Вместе с тем, интерактивной карты на общедоступных ресурсах МВД и Нацполиции пока нет, по-видимому, речь шла о запуске ресурса.

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По словам Билошицкого, в дальнейшем камер будет больше.

"Скорость контролируется не только с помощью автоматической фиксации. Напомню, что более 100 приборов TruCam работают в постоянном режиме на дорогах, скорость контролируется, в том числе в ручном режиме. Но вопрос установки камер автофиксации - вопрос высшей важности, потому что мы никогда не имели целью установить камеры там, где они просто могут собрать как можно больше штрафов и не иметь никакой пользы в целях безопасности дорожного движения", - сказал начальник департамента.

Фото: Национальная полиция

Карта с сайта Патрульной полиции

Билошицкий отметил, что главная цель установки камер - влиять на безопасность движения, а не привлекать к ответственности, а сами камеры устанавливаются на аварийно опасных участках, где было зафиксировано наибольшее количество ДТП с тяжкими последствиями.

Напомним, кандидат юридических наук Александр Лещенко в эфире канала "Украина 24" рассказал о нюансах, которые могут возникнуть при этом нововведении - например, если за рулем при нарушении был не хозяин автомобиля.