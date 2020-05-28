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Украине пора выходить в космос - глава Госагентства назвал два направления "Космос - это больше, чем ракеты. Это технологии, которые можно использовать на земле, в наших города"

Председатель Государственного космического агентства Владимир Усов в эфир телеканала «Украина 24» рассказал о главных задачах для космической отрасли в Украине.

«Есть два главных направления. Сегодня Украина, имея такой большой опыт и потенциал, не имеет независимого доступа в космос и не имеет собственной спутниковой группировки. Поэтому мы хотим сфокусироваться в пределах первой космической программы, которую мы должны принять и утвердить в сентябре-октябре, на том, что мы должны получить независимый космос за счет систем воздушного старта, без наземного космодрома на территории Украины. И второе, мы должны получить собственную группировку спутников как среднего, так и высокого разрешения», - отметил Усов.

По его словам, группировка спутников нужна для того, чтобы предлагать сервисы дистанционного зондирования Земли, которые были бы полезны разным министерствам, другим органам исполнительной власти, бизнеса, коммерческим структурам.

«Важная мысль, что сегодня космос - это больше, чем ракеты. Это технологии, которые можно использовать на земле, в наших городах. Это и анализ незаконной вырубки лесов, добыча янтаря, незаконные АЗС, качество покрытия дорог - всю эту информацию можно получить в космосе», - отметил председатель Госагентства.

Напомним, 27 мая старт космического корабля Crew Dragon V2 компании SpaceX с двумя астронавтами на борту отложили из-за грозового фронта, который мог помешать аварийной посадке в случае внештатной ситуации.

Компания SpaceX разработала корабль Crew Dragon в рамках контракта с американским аэрокосмическим агентством NASA. Цель миссии Crew Dragon — вернуть орбитальные запуски в США, которые прекратились после завершения программы использования многоразовых кораблей Space Shuttle. С тех пор NASA было вынуждено платить России за отправку людей в космос на российских космических кораблях «Союз».