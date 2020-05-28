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Обвинять Украину не в чем — эксперт о претензиях России Политический эксперт рассказал об обязательных шагах для того, чтобы продвинуться в договоренностях о Донбассе

Обвинения Украины со стороны России в том, что она нарушает договоренности, прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире канала "Украина 24".

"Обвинять Украину не в чем, правительство Украины невозможно упрекнуть в том, что они не выдвигают мирных инициатив, потому что инициативы выдвигаются. Что касается РФ, то прежде чем обвинять, она должна предоставить доказательства и свидетельства того, что Украина нарушает режим. Мы должны наглядно увидеть прекращение огня, в первую очередь. Также мы должны увидеть что представители ОБСЕ допускаются на временно оккупированную территорию", — сказал он.

Эксперт назвал обязательные шаги для того, чтобы выполнять Минские соглашения.

"Это давление и выкручивание рук, чтобы Украина побыстрее все сделала на российских условиях. Но мы на это не идем. Мы не делаем того, на чем настаивает Россия. Если будут сделаны первые шаги — прекращение огня, разведение войск, выведение тяжелого вооружения, — то далее можно двигаться и по следующим пунктам", — сказал он.

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Напомним, представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что если Украина попытается изменить Минские договоренности, то это может привести к "непоправимым последствиям".

Ранее вице-премьер-министр Алексей Резников в эфире канала "Украина 24" ответил на обвинения России в срыве переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.