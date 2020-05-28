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Три разновидности туризма в Украине: эксперт рассказал, куда и за чем ехать Эксперт по туризму считает, что цены на отдых в Украине не вырастут, а сервис улучшится

Эксперт по туризму Антон Тараненко в эфире канала "Украина 24" рассказал, как украинцы будут отдыхать в начале лета.

"Уже ясно, что в июне будем отдыхать в Украине, качественный сервис за доступные деньги можно найти. Много туристических локаций предлагают разные услуги, по сервису есть предложения на каждый кошелек. Думаю, что предприниматели не будут поднимать цены и использовать тему коронавируса и закрытых границ для короткого заработка, а будут демонстрировать украинцам, что можно качественно и доступно отдыхать", - сказал эксперт.

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Тараненко разделил внутренний туризм на три разновидности.

"Первое - сити-туризм, туризм выходного дня, это центральный регион, Винница, Полтава, Киев, Днепр, Харьков, Запорожье. Если говорить о туризме на побережье – кроме Одессы, Херсона нужно не забывать об Азовском море, Бердянске, есть много уголков, расположенных в Донецкой области под Мариуполем, это точно будет интересным. И зеленый туризм - прежде всего западная Украина. Много есть разных направлений, важно, чтобы запустилось сообщение между городами", - сказал Тараненко.

Напомним, ранее в эфире "Украина 24" эксперт по зеленому туризму Любовь Гавловская рассказала, что этим летом в связи с карантином значительно вырастет популярность зеленого туризма и о том, во сколько обойдется отдых.