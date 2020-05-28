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Червоненко и Вятрович устроили жесткую перепалку в прямом эфире От оскорблений удержаться не удалось

Бизнесмен и политик Евгений Червоненко и бывший руководитель Института национальной памяти, депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович устроили жесткую перепалку в прямом эфире канала "Украина 24".

Поводом стала дискуссия о том, является ли нацистской символика 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина". Вятрович в начале включения выразил сожаление по поводу того, что приходится слушать такого собеседника. В свою очередь, Червоненко осыпал историка оскорблениями, среди которых встречались слова "ничтожество", "лох педальный" и т.п.

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Вятрович попросил Червоненко ответить на вопрос, что изображено на этой символике и является ли она нацистской. Червоненко на вопрос отвечать не стал. Вятрович заявил, что отключится от эфира, однако не сделал этого и пытался продолжать дискуссию.

Темой для обсуждения в эфире стало решение Окружного административного суда Киева, который признал, что Институт национальной памяти незаконно предоставил заключение в непринадлежносты символики СС "Галичина" к символике нацистского режима. Суд обязал институт воздержаться от распространения этого вывода. Вятрович выступал третьей стороной и впоследствии отметил, что в решении суда нет решения о том, является ли символика СС "Галичина" нацистской.