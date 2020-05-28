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Когда в Украину придет настоящее лето: синоптик назвал дату Директор Украинского Гидрометцентра считает, что нынешний дождевой период - это благо для Украины

Директор Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида в эфире канала "Украина 24" рассказал, когда можно ожидать теплого лета.

"Лето сто процентов будет и придет в первых числах июня, начиная с 5 числа тепмпература воздуха повысится, будет расти до +25 и больше градусов. Можно говорить, что не будет другого лета, чем жаркое, с большим количеством дней с температурой от +25 до +30 и выше. Лето будет с грозами, локальными выпадениями града, ливнями, шквалами", - сказал синоптик.

Кульбида считает, что нынешний период дождей является благом для Украины.

"У нас был очень сухой период, и дожди - это просто благо для Украины, пусть они продолжаются. Со временем они закончатся: сегодня - завтра во многих регионах, сначала центральные области и южные, потом северные и западные, будут сильные дожди с количеством осадков от 15 до 30 мм в сутки. Это все нормально, компенсация дефицита осадков, который был зимой и ранней весной", - сказал директор Гидрометцентра.

Напомним, ранее эксперт по вопросам изменения климата Тарас Бебешко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о неотвратимости изменений климата в Украине.