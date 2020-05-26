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"Моральные уроды": у Авакова сделали жесткое заявление по событиям в Кагарлыке Зорян Шкиряк заявил, что подозреваемые полицейские "под погонами скрывали свою звериную сущность"

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк в эфире канала "Украина 24" призвал украинцев "не равнять под одну линейку" всех сотрудников полиции. Таким образом он прокомментировал задержание двух правоохранителей, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в городе Кагарлык Киевской области.

"Для нас как сотрудников МВД это очень печальная и трагическая новость, когда правоохранители становятся участниками таких ужасных и брутальных преступлений. Это особенно трудно потому, что сегодня десятки тысяч полицейских достойно служат и защищают, находясь в зоне ООС, отражая войска агрессора", - отметил советник главы МВД.

Шкиряк призвал "ни в коем случае не ставить под сомнение эффективность всей правоохранительной системы и ни в коем случае не равнять под одну линейку всех".

"К сожалению, появляются вот такие моральные уроды, иначе их назвать не могу, которые, как оказалось, длительное время под полицейскими погонами и мундиром скрывали свою звериную сущность. Поэтому сегодня мы открыто заявляем, что мы всегда были первыми - первыми обнаруживали, первыми задерживали и первыми уведомляли общество", - подчеркнул он.

Напомним, в городе Кагарлык женщина 1994 года рождения обратилась в местную больницу. Она рассказала, что ее избили и изнасиловали двое сотрудников полиции, которые вызвали ее на допрос в качестве свидетеля по делу о краже имущества. После инцидента подозреваемые полицейские были задержаны, отделение полиции расформировали.

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Национальная полиция отправила в Кагарлык дисциплинарную комиссию, которая должна определить степень вины сотрудников полицейского подразделения.