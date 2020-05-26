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Украинцев призывают отдыхать внутри страны - эксперт назвала причину Глава Госагентства по развитию туризма рассказала, что нужно сделать, чтобы привлекать туристов к отдыху в Украине

В правительстве Украины не исключают, что после карантина украинцы будут путешествовать реже и осторожнее. Куда поедут туристы, если Европа не откроет для них границы до осени, рассказала Марьяна Олеськив, глава Госагентства по развитию туризма, в эфире канала "Украина 24".

"Я бы советовала планировать отпуск в Украине. Прежде всего, чтобы поддержать отечественную туристическую отрасль. Хотя у нас не настолько был процент иностранных туристов, как в других странах, — около 13% туристов в Украине были иностранцы. Но все же их затраты составляли около трети всех поступлений от туризма в Украине. Важно поддержать сферу и сохранить рабочие места", — сказала она.

При этом Олеськив отметила, что и предприниматели из сферы туризма должны пойти людям навстречу.

"Я понимаю, что сегодня курортные местности из-за высокого спроса поднимают цены. Мы будем проводить встречи для того, чтобы запускать информационную кампанию по местам, которые не повышают цены и которые не особо известны. Сфера, в свою очередь, должна сконсолидироваться и создать интересный туристический продукт. Эти переговоры мы ведем со многими. У нас бизнес не всегда думает на перспективу, но сейчас есть шанс, и его нужно использовать", — сказала она.

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Ранее эксперт по зеленому туризму Любовь Гавловская рассказала, что ждет туристов в Украине и во сколько обойдется отдых.