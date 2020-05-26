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Ресторанам разрешили открыться: сколько вернутся к работе и что с ценами Эксперт рассказал, сколько ресторанов и кафе смогли пережить карантин

Минздрав разрешил кафе и ресторанам работать в полном объеме с 10 июня. Сколько заведений откроется, рассказал директор объединения "Ресторанная гильдия" Богдан Михайлов в эфире канала "Украина 24".

"Мы ожидаем, что 40% операторов ресторанного рынка не откроются вообще, потому что на нас существенно подействовала эта ситуация и неопределенный статус ресторанной сферы. К сожалению, люди, которые задействованы в этой сфере в Украине, — а это более миллиона граждан, — находятся в подвешенном состоянии", — сказал он.

Эксперт предположил, как могут измениться цены в ресторанах.

"Сейчас, несмотря на все, доверие к ресторанам немного меньше, чем было ранее. К тому же у людей сейчас нет денег на рестораны. Что касается изменений стоимости, то цена на блюда формируется исходя из стоимости ингредиентов, уже осенью, и будет несколько выше, чем до эпидемии. Но нам нужно бороться за потребителей, которых мы нескоро увидим в ресторанах", — сказал он.

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