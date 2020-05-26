Запуск транспорта в Украине: названа главная проблема

У государства нет инструментов, чтобы повлиять на ситуацию

Запуск транспорта в Украине: названа главная проблема

Автобусные перевозчики в Украине не хотят возобновлять работу из-за карантинного ограничения на количество пассажиров в салонах маршруток.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал бывший замминистра инфраструктуры Украины, эксперт по вопросам транспорта Александр Кава.

"Автобусные перевозки - полностью рынок частных компаний. В отличие от европейских стран, где в городском и пригородном сообщении существуют муниципальные монополии, у нас это полностью отрытый рынок. Соответственно, многие компании, которые занимаются автобусными перевозками, при небольшом пассажиропотоке не хотят нести убытки", - пояснил Кава.

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По словам эксперта, у государства сейчас нет инструментов, как заставить перевозчиков выполнять договорные обязательства.

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Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции "Батьківщина" Константин Бондарев рассказал в эфире "Украина 24", что общественный транспорт в Украине из-за карантина столкнулся с большой проблемой, поскольку частные перевозчики могут не восстановить свою работу из-за огромных убытков.

Источник Украина 24 Теги карантин транспорт тарифы