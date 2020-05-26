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Система не без урода - у Авакова рассказали о скандале в Кагарлыке Вы слышали о расформировании Кагарлыкского подразделения - это наказание

Советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о мерах, которые осуществляет Национальная полиция для определения степени вины сотрудников Кагарлыкского подразделения полиции.

«Система Нацполиции, как оказалось в данном случае, не без урода. К сожалению, такие ситуации случаются и в развитых правовых системах. Одни полицейские защищают, а другие опозорили свой полицейский мундир. Реакция полиции была мгновенной, уже в течение часа эти лица были задержаны, их привлекут к уголовной ответственности, этим занимается ГБР. Я нисколько не сомневаюсь, что они понесут наказание по ст. 152 Уголовного кодекса, которая предусматривает от 7 до 12 лет заключения», - отметил советник министра.

По его словам, Национальная полиция отправила в Кагарлык дисциплинарную комиссию, которая должна определить степень вины сотрудников полицейского подразделения.

«Следствие ГБР даст информацию о том, когда и как осуществлялись выстрелы и так далее. Что касается наказания Кагарлыкского подразделения, наверное, вы слышали о расформировании подразделения - это наказание. Полиция не ведет следствие в отношении своих сотрудников. Материалы относительно преступления переданы в ГБР. Далее ГБР будет вести это дело. Нацполиция сейчас направила в Кагарлыкское подразделение дисциплинарную комиссию, которая определит степень вины других лиц, имеющих частичную или полную ответственность за поведение личного состава, в том числе психологов, руководителя по кадровым вопросам и т.д.» - отметил Варченко.

Напомним, в городе Кагарлык женщина 1994 года обратилась в местную больницу. Она рассказала, что ее избили и изнасиловали двое сотрудников полиции, которые вызвали ее на допрос в качестве свидетеля по делу о краже имущества. После инцидента подозреваемые полицейские были задержаны, отделение полиции расформировали.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24" призвал максимально жестко наказать сотрудников полиции, подозреваемых в избиении и изнасиловании женщины в городе Кагарлык Киевской области.