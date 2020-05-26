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Одесса готовится принимать туристов: в мэрии рассказали о смягчении карантина В мэрии ожидают, что людей в Одессе будет очень много

В Одессе в нынешнем летнем сезоне, несмотря на адаптивный карантин, ожидают большого наплыва туристов из других регионов Украины.

Как город готовится к туристическому сезону и снимает карантинные ограничения, рассказала в эфире канала "Украина 24" директор департамента культуры и туризма Одесской мэрии Татьяна Маркова.

"Очень хочется верить, и об этом говорил главный санитарный врач Украины, что соленая вода и яркое солнце - это та среда, где вирусы не живут… То, что людей в Одессе будет очень много - уже понятно. Мы сегодня мониторили - снять хороший дом на все лето уже практически невозможно, все забронировано. С 22 мая официально начали свою работу отели. Одесса вышла на уровень адаптивного карантина. Отели готовятся, они давно уже ждали возможности открыть свои двери и пустить гостей", - рассказала Маркова.

По ее словам, украинские туристы поехали в Одессу, не дожидаясь смягчения карантина.

"Люди на своем личном транспорте с майских праздников начали приезжать в Одессу. На 9 мая у нас было три выходных, и мы видели большое количество людей, которые собственным транспортом добирались до Одессы", - отметила директор городского департамента культуры и туризма.

Также Маркова сообщила, что Одесса готовит туристам специальные туристические продукты и акционные пропозиции, поскольку карантин "больно ударил по экономическому состоянию не только всей страны, но и отдельно взятого украинца".

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич рассказал в эфире Украина 24", как и где украинцы будут отдыхать после карантина.