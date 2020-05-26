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"Не несет целительной силы": эксперт о новом лекарстве от коронавируса Препарат плаквенил может понадобиться не коронавирусным пациентам

Украина должна пересмотреть использование препарата гидроксихлорохин, также известного как плаквенил, в качестве лекарства от коронавируса.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко, комментируя решение Всемирной организации здравоохранения приостановить клинические испытания гидроксихлорохина.

"Плаквенил не производится в Украине, это просто торговое название препарата. Если ВОЗ дает выводы, думаю, что Минздрав должен прислушаться к его рекомендациям и скорректировать особенности использования плаквенила. Сейчас определено, что он не несет в себе целительной силы", - заявил он.

По словам эксперта, нужно сконцентрироваться на тех, кому этот препарат действительно понадобится.

"Это другие больные, не коронавирусные. До сих пор препарата нет в аптеках, он не поступал в достаточном объеме и был стихийно раскуплен гражданами", - отметил Руденко.

Отметим, что ВОЗ приостановила клинические испытания гидроксихлорохина для лечения коронавируса из-за побочных эффектов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24" заявил, что плаквенил и другие противовирусные средства должны использоваться исключительно в медицинском учреждении под наблюдением врача, и не могут использоваться на начальных стадиях или амбулаторно дома.

Министр отметил, что лекарства от COVID-19, в частности препарат плаквенил, имеют множество побочных эффектов.