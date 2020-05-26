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Могут быть соучастники — юрист про скандал с полицией в Кагарлыке Эксперт рассказал, что обвиняемых сотрудников полиции должно быть больше, чем двое

Нашумевшее дело в Кагарлыке, где двое полицейских подозреваются в изнасиловании и пытках свидетельницы по делу о краже, прокомментировал юрист Евгений Лосовский в эфире канала "Украина 24".

"Прежде всего, говорим пока о "двоих", учитывая, что преступление было совершено в помещении Нацполиции, все понимают и видели, что гражданка зашла туда здоровая. Каким образом она убыла оттуда, кто ее видел, учитывая количество сотрудников, дежурного офицера, большое здание, где много людей. Говоря по факту - мы пока остановимся на слове "двое", так как если кто-либо видел, но не принял мер, не оказал помощь – данные лица также могут считаться соучастниками преступления", — сказал он.

Юрист считает, что принимаемых сейчас мер недостаточно для предотвращения подобных преступлений, и виновные не будут наказаны по всей строгости.

"Расформирование отделения было недостаточной мерой, мы не видим оперативной работы, работы по изъятию и анализу видеоматериалов, работы со свидетелями, то есть с сотрудниками правоохранительных органов. И сейчас только от чести и достоинства руководства Нацполиции зависит, приобщен ли будет еще кто-либо, но этого мы, к сожалению, никогда не увидим. Если бы мы сегодня подняли статистику после заявления замминистра внутренних дел о физическом насилии со стороны правоохранительных органов и реальных перспективах — мы бы перешли на другой ракурс. Это системная ситуация, чувство безнаказанности, отсутствие перспективы рассмотрения дела в суде и неизбежность наказания отсутствуют, это касается не только Кагарлыка", — сказал он.

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Напомним, в городе Кагарлык женщина 1994 года обратилась в местную больницу. Она рассказала, что ее избили и изнасиловали двое сотрудников полиции, которые вызвали ее на допрос в качестве свидетеля по делу о краже имущества. После инцидента подозреваемые полицейские были задержаны, отделение полиции расформировали.