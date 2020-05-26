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У перевозчиков в Украине новая проблема: помощи просят у Зеленского и Кабмина Президент Союза перевозчиков рассказал о транспорте во время карантина и восстановлении перевозок

О проблемах перевозчиков в связи с карантином рассказал президент Союза перевозчиков Валентин Демчук в эфире канала "Украина 24".

"Убытки серьезные. С чем столкнулись перевозчики? Мы стояли более двух месяцев, за это время наши водители нашли себе другую работу – на стройках и т.д. Другое дело, что перевозки в полном объеме не останавливалось, легальные перевозчики остановились в соответствии с законодательством, а на их месте появилось нелегальные, перевозящие 8-местными автобусами, без документов и лицензий. Но люди уже привыкли и едут", — рассказал он.

Демчук сообщил, что Союз перевозчиков собирается бороться с нелегалами и восстанавливать свою деятельность.

"Будем пытаться, перевозить как бы там ни было тяжело, несмотря на убыток. Для нас важно обновить пассажиропоток, который был до карантина, тариф который есть, нас устраивает. По поводу нелегальных перевозчиков от нашей организации написаны обращения в Мининфраструктуры, президенту, премьеру. Мы хотим от органов, у которых есть полномочия, чтобы они выполняли свою работу", — сказал он.

Ранее сообщалось, что перевозчики столкнулись с проблемой нарушений карантинного режима.