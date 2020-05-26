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Вторая волна коронавируса: врач рассказала, откуда может прийти болезнь Эпидемиолог рассказала, чем опасно ослабление карантина и уйдет ли коронавирус из Украины

О том, останется ли коронавирус в Украине после пика эпидемии, рассказала завкафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко в эфире канала "Украина 24".

"У нас все население восприимчиво к вирусу, практически все, за исключением 20 000 переболевших человек. Вероятность того, что встреча зараженного и восприимчивого произойдет, высокая. Это зависит от социальной дистанции, скупченности населения, от того, какие мероприятия будет проводить правительство. Эпидемический потенциал вируса на сегодняшний день не снизился, вирус нашел в человеке хозяина для своего существования. Он очень хорошо себя чувствует, и ожидать, что вирулентность снизится, не нужно. Вирулентность будет расти, и, следовательно, заболевание не уйдет", — сказала она.

Также врач рассказала, откуда может пойти вторая волна вируса.

"Также ситуация зависит от других стран, которые открыли курортный сезон, это значит, что высока вероятность встречи с новыми источниками инфекции и завоз ее в страну", — считает она.

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Чумаченко объяснила механизм передачи вируса и опасность, которая возникла при ослаблении карантина.

"Основной способ распространения вируса - аэрозольный, человек выдыхает возбудитель при чихании, кашле, разговоре крике. Вирус выделяется во внешнюю среду и попадает в благоприятные условия, за 3 секунды он может попасть в восприимчивый организм. Если человек чихнул – это может быть 3-5 метров, а не только 1,5. Несмотря на то, что карантин продолжается, люди перестали носить маски, собираются группами. Это недопустимо", — сказала врач.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Юрий Сухов в эфире канала "Украина 24" дал неожиданный совет, как не заболеть коронавирусом.