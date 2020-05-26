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В Украине открываются детсады: врач дал советы родителям насчет коронавируса Эксперты рассказали, как обезопасить ребенка от заражения коронавирусом и как приучить малыша к маске

В Украине начинают открываться детские сады. Как уберечь детей от заражения коронавирусом, рассказал инфекционист Федор Лапий в эфире канала "Украина 24".

"Если есть возможность, не отправляйте детей в садик. Пусть будут условия для других родителей, у которых совсем нет возможности держать детей дома. В других странах, где открыли детсады и школы, до 10 детей в группе или классе. У нас же есть проблема перенаполнения групп. Если родители не поведут своего ребенка в садик, они помогут разгрузить его", — сказал он.

Врач дал советы для тех, кто не имеет другого выхода, кроме как отвести ребенка в детсад.

"Я бы посоветовал не забывать про то, что никуда не исчезли другие болезни, и нужно детей вакцинировать против болезней, от которых есть эффективные прививки. Кроме родителей, важную роль играют воспитатели и руководство детсадов. Они должны побеспокоиться о том, чтобы были одноразовые бумажные полотенца, чтобы более тщательно мыли руки. Что касается масочного режима, то вряд ли это получится, кроме персонала. Маленькие дети не будут носить маски — это для них трудно. Если есть возможность, больше времени проводить на воздухе. Также нужно больше внимания обращать на любые симптомы", — сказал он.

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В то же время детский психолог Инга Горбенко рассказала, что воспитатель детского сада должен приучать детей к маскам в игровой форме.

"Никаких резких действий не нужно совершать. Есть дети, которые сопротивляются ношению, но надо сделать так, чтобы носили. Нужно приучать к тому, чтобы быстро не снимать маску и в то же время постоянно ее не носить. Можем ходить в маске при скоплении людей, в опасном пространстве, когда в детский сад едем в транспорте. Выходим на воздух — снимаем, приходим в детский сад — общаемся с воспитателем, все ли дети здоровы. Воспитатель должен приучать детей к маскам в игровой форме, давать команды, когда снимать и когда надевать, например, на свежем воздухе можно гулять без масок", — сказала она.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал об уровне тестирования на коронавирус в разных областях Украины.