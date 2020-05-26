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Это культурное преступление — знаменитый украинский музыкант разругал карантин Лидер группы "ВВ" рассказал о творчестве во время карантина и восстановлении культурной сферы в Украине

О своем творчестве во время карантина рассказал музыкант, лидер группы "ВВ" Олег Скрипка в эфире канала "Украина 24". В частности, он записал известную украинскую песню "Два кольори", автором которой является Дмитрий Павлычко, на английском языке и презентовал ее в сети.

"Я презентовал новую песню в Англии, Америке и Австралии. Я это приурочил ко Дню вышиванки. Я считаю, что Украина — это больше, чем ее границы, по всему миру есть украинцы и ценители украинской культуры. В наших украинских песнях все те ценности, которые близки любому человеку", — сказал он.

Также Скрипка ответил на вопрос, когда возобновится концертная деятельность музыкантов.

"Смотрите, если мы открываем рынок или спортзал с 25 числа, то они и начинают работать с 25-го. Если же мы озвучиваем какую-то дату, когда можно начинать концерты, это значит, что мы только начнем готовиться, и лишь через 2 месяца состоится само мероприятие", — сказал он.

Музыкант считает, что карантин крайне негативно сказался на культурной сфере, и она уже понесла невосполнимые потери.

"Это называется культурное преступление. Те звезды, у которых был какой-то запас, еще могут продержаться. У других это просто катастрофа. Культурную сферу мы просто похоронили. Я думаю, что необратимые процессы уже пошли, культура потеряла многих людей, которые ушли в другие сферы. В других странах хотя бы компенсацию давали тем, кто потерял работу, в других не было такого драконовского карантина. Например, я хотел 2-3 клипа снять, а теперь у меня нет такой возможности. У многих такой возможности уже не будет вообще. Я знаю, сколько в 90-х годах культура потеряла творческих людей, они пошли работать на заправки, на заводы, на рынки. Я не думаю, что это настолько же катастрофический процесс, но восстановление займет несколько лет", — рассказал Скрипка.

Ранее о переносе концертов и массовых мероприятий из-за карантина рассказывал в эфире "Украина 24" директор компании по организации концертов Андрей Опарин.