Гиркин и Поклонская – не главные спикеры: жена Гордона объяснила его интервью

О скандальных интервью журналиста Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской высказалась журналист, главред сайта "Гордон" и супруга Гордона Алеся Бацман в эфире канала "Украина 24".

"Дмитрий Гордон берет интервью у Поклонской и Гиркина, людей, которые сыграли роковую роль в истории современной Украины. Поклонская как символ предательства, российской аннексии. Гиркин как символ агрессии российской, офицер ФСБ, человек с российским паспортом, который пришел с теми же россиянами на украинскую землю и захватил ее, убивая здесь украинцев.

Эти интервью очень важны, но они не являются, если брать всю ту работу, которую много делает Дмитрий Гордон, первыми в списке. Были намного более весомые личности и со знаком плюс, и со знаком минус", — сказала она.