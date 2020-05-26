Гиркин и Поклонская – не главные спикеры: жена Гордона объяснила его интервью
Главред сайта "Гордон" рассказала, почему было важно взять интервью у таких людей, как Гиркин и Поклонская
О скандальных интервью журналиста Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской высказалась журналист, главред сайта "Гордон" и супруга Гордона Алеся Бацман в эфире канала "Украина 24".
"Дмитрий Гордон берет интервью у Поклонской и Гиркина, людей, которые сыграли роковую роль в истории современной Украины. Поклонская как символ предательства, российской аннексии. Гиркин как символ агрессии российской, офицер ФСБ, человек с российским паспортом, который пришел с теми же россиянами на украинскую землю и захватил ее, убивая здесь украинцев.
Эти интервью очень важны, но они не являются, если брать всю ту работу, которую много делает Дмитрий Гордон, первыми в списке. Были намного более весомые личности и со знаком плюс, и со знаком минус", — сказала она.
Бацман объяснила, что эти интервью имеют большое значение для Украины.
"Эти интервью очень важны для государства Украина, потому что это прямое документирование российской агрессии – это энциклопедия российской агрессии касательно и Крыма, и Донбасса. Людей, у которых открываются глаза на масштаб российской агрессии, становится больше", — сказала она.
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