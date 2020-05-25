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Конец учебного года: в Минобразования рассказали, как пройдут экзамены И.о. министра образования рассказала о конце учебного года в школах и о правилах сдачи экзаменов во время карантина

На этой неделе в украинских школах заканчивается учебный год. Об этом рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24".

"В этом учебном году будет сохранена стандартная учебная структура (175 учебных дней). На этой неделе заканчивается учебный процесс в учреждениях общего среднего образования. По предусмотренной процедуре занятия длятся до конца мая", — сказала она.

Мандзий рассказала, как будут проводиться занятия и экзамены в высших учебных заведениях.

"Что касается проведения экзаменационных сессий в вузах, с 1 июня это возможно при условии соблюдения всех противоэпидемических мер и в группах не более 10 человек. Но все это зависит от отдельной административной территории, потому что перед ослаблением карантина должно быть принято решение областной комиссии. Если эпидемиологическая ситуация в области позволяет, то карантин смягчается. Если нет, то вузы в большинстве готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно", — сообщила она.

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