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Метро в Киеве работает: врач рассказала, безопасно ли в нем ездить Эксперт рассказала, какие правила безопасности нужно соблюдать в метро, чтобы не заразиться

О правилах безопасности в метро, которое открылось сегодня в городах Украины, рассказала врач-инфекционист Татьяна Логинова в эфире канала "Украина 24".

"То, что увидела сегодня, произвело приятное впечатление. Немного людей, расстояние между ними 1,5-2 метра, все в масках, многие в перчатках. Все чисто, все блестит. В таком формате, если все будет так же продолжаться, количество больных не будет увеличиваться. Наш народ знает, что с симптомами нельзя выходить наружу, и это понимание, я надеюсь, поможет тому, что инфекция не будет распространяться", — сказала она.

Врач рассказала о том, как обеспечить соблюдение правил и снизить риск заражения.

"Я думаю, с нарушителей будут брать штрафы, это необходимо сейчас ввести. Когда человек будет наказан гривней, он подумает, стоит ли нарушать в следующий раз", — сказала она.

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