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Днепр ослабляет карантин: глава ОГА рассказал, что уже открылось Как работают в Днепре заведения и общественный транспорт во время смягчения карантина

О том, как Днепропетровская область начинает выходить из карантина, рассказал председатель обладминистрации Александр Бондаренко в эфире канала "Украина 24".

"Уже разрешили работать общественному транспорту. Де факто он начал работать в воскресенье. 90% маршрутов уже запущено, но количество транспортных средств пока не соответствует докарантинному периоду. Что касается метро, утром региональная комиссия разрешила с 15.00 работать метрополитену в Днепре при условии дезинфекции, масок у пассажиров, соблюдении дистанции", — сказал он.

Бондаренко рассказал, когда откроются детские сады в области.

"Некоторые города уже готовы открыть детские сады, а некоторые нет. Поэтому принято решение с 27 мая по области разрешить открывать садики. Если город не готов их открывать, то можно делать это позже, но не раньше", — сказал он.

Также глава обладминистрации рассказал, что еще работает, а кому пока не разрешили открываться.

"Салоны красоты уже работают, летние террасы кафе также открыты с 22 мая. Соблюдение требований контролируется национальной полицией. Пока не работают ТРЦ, фитнес-залы. Храмы открыты, но только при условии 1 человек на 10 кв. м. Концерты и массовые мероприятия пока запрещены. Также не работает междугородный транспорт", — сообщил он.

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Ранее в КП "Киевский метрополитен" рассказали, как следят за безопасностью пассажиров.